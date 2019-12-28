الفلبين تحظر دخول عضوي كونغرس إلى أراضيها

المصدر: مانيلا - رويترز

قال الناطق باسم الرئيس الفلبينى، أمس، إن مانيلا فرضت حظراً على دخول اثنين من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى أراضيها.

وستشدد القيود على زيارة المواطنين الأمريكيين إذا فرضت واشنطن عقوبات بسبب اعتقال معارضة بارزة في بلاده.

وسيفرض الرئيس رودريجو دوتيرتي على المواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرات، في حال حرمان أي مسؤول فلبيني له صلة باعتقال عضو مجلس الشيوخ الفلبينية ليلى دي ليما من دخول الولايات المتحدة، وهو ما يسعى إليه العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد دوربين وباتريك ليهي.

وجاءت خطوة دوتيرتي بعد أن وافق الكونغرس الأمريكي على ميزانية عام 2020 التي تحوي بنداً قدمه عضواً مجلس الشيوخ يستهدف أي شخص له صلة باحتجاز دي ليما، التي اتهمت بارتكاب جرائم لها صلة بالمخدرات في أوائل عام 2017 بعد أن قادت تحقيقاً في عمليات القتل الجماعي خلال حرب دوتيرتي لمكافحة المخدرات. .

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلبينية، سلفادور بانو، في مؤتمر صحافي: «لن نقف مكتوفي الأيدي إذا واصلوا التدخل في إجراءاتنا كدولة ذات سيادة»..

وأظهرت بيانات حكومية أن الفلبين تمنح حق الدخول بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوماً للأمريكيين، وأن 792 ألف أمريكي زاروا الفلبين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، أي ما يقرب من 13% من الوافدين الأجانب.