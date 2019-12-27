هدية كيم للولايات المتحدة في عيد الميلاد تحذير من استفزازات وتوقعات

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يتم التأكد مما إذا كانت كوريا الشمالية عقدت الجلسة العامة الخامسة للجنة المركزية السابعة لحزب العمال حتى صباح اليوم الجمعة.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قد أفادت بأنه من المقرر أن تعقد الجلسة العامة الخامسة في أواخر شهر ديسمبر الجاري.

يذكر أن الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال تمثل هيئة عليا لاتخاذ القرار ومناقشة السياسات الرئيسية.

وتلتفت الأنظار إلى الجلسة العامة وسط تكهنات بأن يتم كشف النقاب فيها عن "مسار جديد"، حذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون من انتهاجه إذا لم تنفذ الولايات المتحدة مطالب كوريا الشمالية قبل نهاية العام.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم أون-هان في مؤتمر صحفي دوري اليوم إنه لم يكن هناك أي تقارير إعلامية كورية شمالية حول إقامة الجلسة العامة حتى الآن، مضيفا أن الحكومة تخطط لمراقبة الوضع عن كثب.

من ناحية أخرى، تركز الحكومة الكورية الجنوبية على إصدار وسائل الإعلام الكورية الشمالية تقارير حول إطلاق مختلف الدول لأقمار صناعية.

ففي وقت سابق من الشهر، ذكرت صحيفة رودونغ شينمون الناطقة باسم حزب العمال في كوريا الشمالية قيام كل من روسيا والصين والهند ومصر بإطلاق أقمار صناعية.

وقال نائب المتحدث "كيم" إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية ذات الصلة.

من جانب آخر، ذكر مسؤول رفيع المستوى بالوزارة أن كوريا الشمالية أصدرت 17 بيانا منذ انتهاء المفاوضات على مستوى العمل في ستوكهولم، ويعتقد بأن البيانات تنطوي على مسارين اثنين وهما تدهور وتحسين العلاقات.

وصرح بأن هدية عيد الميلاد التي حذرت كوريا الشمالية من تقديمها للولايات المتحدة، تنطوي أيضا على تحذير من استفزازات وتوقعات بتحسن العلاقات في نفس الوقت، وفق وكالة "يونهاب".