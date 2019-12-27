قبل البركسيت.. "رسالة حبّ" لبريطانيا من المفوضية الأوروبية

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانس ما وصفها بـأنها "رسالة حب" لبريطانيا أعرب فيها عن حزنه لقرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومشدداً على أنه سيكون دائمًا بإمكانها العودة، وفق "يورونيوز".

وقال تيمرمانس في عدد الخميس من صحيفة "ذي غارديان": "أعرفكم الآن. وأحبكم لنفسكم ولما أعطيتموني إياه. أنا كعاشق قديم. أعرف نقاط قوتكم وضعفكم".

وأضاف في الخطاب تحت عنوان "رسالة حبّي إلى بريطانيا: لا يمكن قط قطع العلاقات العائلية.. قررتم الخروج. يفطر ذلك قلبي لكنني أحترم هذا القرار".

وختم السياسي الهولندي رسالته بالقول: "سنبقى وسيكون مرحباً بكم على الدوام للعودة".

ويستبعد تمامًا تقريبًا تراجع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن قراره إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.