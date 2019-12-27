مصرع 16 شخصاً بمواجهات في أفريقيا الوسطى

المصدر: بانغي - أ.ف.ب

قُتل 16 شخصاً على الأقل في مواجهات مستمرة بين عناصر ميليشيات وتجار في حي ببانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، وفق ما أفاد مسؤولان أمنيان وإمام مسجد، أمس.

وذكرت المصادر الأمنية أن ما بين 11 و14 شخصاً قتلوا بعدما اندلعت المواجهات في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، بينما أفاد الإمام عوض الكريم أن 16 جثّة أُحضرت إلى مسجد علي بابولو المحلي. واندلع القتال بعدما حمل التجار في حي «بي كي5» الأسلحة اعتراضاً على الضرائب التي فرضتها الميليشيات، وفق الإمام.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في حي مجاور بسماع إطلاق نار من أسلحة آلية وأصوات انفجارات ليل الأربعاء وصباح الخميس. وأفاد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى «مينوسكا» بيلي أمينو ألاو أن القتال متواصل.

وقال: «أرسلنا قوة استجابة سريعة إلى المنطقة. احترق جزء من السوق وبعض المركبات». وأكد رئيس جهاز الدفاع المدني في أفريقيا الوسطى، باتريك بيديلو نيابود، أنّ ما بين 40 و50 متجراً أُحرقت إضافة إلى أربعة أو خمسة منازل.

وأخمد عناصر إطفاء متطوعون حريقين امتدا في السوق لكنهم لم يتمكنوا من التعامل مع حريق في منزلين بسبب الإطلاق الكثيف للنار، وفق نيابود. وشهدت جمهورية أفريقيا الوسطى أعمال عنف متفرقة منذ سنة 2014، بعد الإطاحة برئيسها آنذاك فرانسوا بوزيزيه بانقلاب.