مقتل 14 جندياً بهجوم غرب النيجر

المصدر: نيامى - أ.ف.ب

قُتِل 14 جندياً في هجوم بالنيجر شنه إرهابيون مدججون بالسلاح في منطقة تيلابيري في غرب البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية في النيجر أنّ قافلة من رجال الدرك وعناصر الحرس الوطني الذين كانوا يرافقون فرق التسجيل في الانتخابات في بلدية سانام (دائرة أبالا)، تعرضت لكمين من قبل إرهابيين مدججين بالسلاح. وأضاف: «في نهاية معركة شرسة، قضى سبعة من رجال الدرك وسبعة من الحرس فضلاً عن اعتبار أحد عناصر الحرس في عداد المفقودين».

وأكدت الوزارة أن العدو تكبد خسائر جسيمة في الوقت نفسه، دون مزيد من التفاصيل.وفي منطقة تيلابيري هذه القريبة من مالي، قتل 71 جندياً نيجرياً في 10 ديسمبر في أسوأ هجوم منذ استئناف الهجمات الجهادية في عام 2015 في هذه الدولة الفقيرة، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

ووفق وزارة الداخلية، فقد أصبح فريق تسجيل الناخبين آمناً وعاد إلى سانام بصحة جيدة ويعمل هذا الفريق نيابة عن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التي ستنظم انتخابات رئاسية وتشريعية أواخر عام 2020. وأصبحت منطقة الساحل بأكملها لاسيما مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هدفا للهجمات الجريئة المتزايدة التي تشنها الجماعات المتطرّفة.