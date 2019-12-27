«رسالة حب» أوروبية لبريطانيا قبيل «بريكست»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

نشر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فرانز تيمرمانس، ما وصفها بأنها رسالة حب لبريطانيا، أعرب فيها عن حزنه لقرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أنه سيكون دائماً بإمكانها العودة.

وقال تيمرمانس في عدد أمس من صحيفة «ذي غارديان»: «أعرفكم الآن، وأحبكم لنفسكم ولما أعطيتموني إياه، أنا كعاشق قديم، أعرف نقاط قوتكم وضعفكم».

وأضاف في الخطاب تحت عنوان: «رسالة حبّي إلى بريطانيا: لا يمكن قط قطع العلاقات العائلية.. قررتم الخروج. يفطر ذلك قلبي لكنني أحترم هذا القرار». وختم السياسي الهولندي رسالته بالقول: «سنبقى وسيكون مرحب بكم على الدوام للعودة».

ويستبعد تراجع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن قراره إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.

وفاز جونسون بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت هذا الشهر على وقع تعهده «إنجاز بريكست» بعد أكثر من ثلاث سنوات من التردد والتأجيل. وصوّت 52% من البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل 48% في استفتاء 2016.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن غالبية ضئيلة تفضّل اليوم البقاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأحزاب المؤيدة لإجراء استفتاء ثانٍ على «بريكست» بإمكانه إحداث تحوّل في نتائج الاستفتاء السابق فشلت في كسب أصوات الناخبين في اقتراع الشهر الجاري. وأشار جونسون إلى أنه لا يعتزم تمديد فترة ما بعد بريكست الانتقالية لما بعد نهاية العام المقبل.