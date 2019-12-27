تأجيل نقل قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية خطة بناء جديدة لنقل قاعدة فوتينما في أوكيناوا اليابانية إلى مدينة ناغو. ومن ضمن ذلك، كان المفروض أن يستغرق العمل في مشروع استصلاح الأراضي 5 سنوات وفقاً للخطة الأصلية، وتأجل إلى ما يقرب من 10 سنوات، الأمر الذي يؤجل موعد الانتهاء من خطة النقل الأساسية بشكل كبير، وفق تقرير لوكالة كيودو اليابانية أول أمس الأربعاء.

ونقل التقرير عن شخصيات حكومية يابانية قولها إن بناء قاعدة جديدة لمدرج المطار يتطلب استصلاح الأراضي، لكن القاعدة الأرضية في بعض مناطق البناء ضعيفة وتتطلب التعزيز. لذا، قررت الحكومة اليابانية تأجيل فترة البناء. وتفيد التقارير بأن موعد نقل قاعدة فوتينما قد يؤجل إلى ما بعد العام 2030.

يذكر أن قاعدة فوتينما العسكرية الأمريكية في جينوان بمحافظة أوكيناوا قريبة من المناطق السكنية،ووافقت الحكومتان اليابانية والأمريكية سابقا على نقلها إلى مدينة ناغو بمحافظة أوكيناوا، وفق (CGTN).