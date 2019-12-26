سقوط مقاتلة إيرانية قرب بركان خامد

تحطمت مقاتلة إيرانية، أمس، بالقرب من بركان خامد في شمال غرب البلاد، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت وكالة الإيرانية للأنباء (ارنا) إن الطائرة سقطت الساعة 09.00 صباحا بالقرب من جبل سبلان في محافظة اردبيل في شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أنها من طراز «ميغ-29» وكانت في رحلة تجريبية بعد إصلاحها. وأظهرت لقطات فيديو نشرت على حسابات عدة لوسائل إعلام إيرانية في وسائل التواصل الاجتماعي، الدخان يتصاعد فوق قمم جبلية مغطاة بالثلوج.

وقالت وكالة أنباء «فارس» إنه تم العثور على الطائرة، لكن دون العثور على الطيار الذي قد يكون قفز منها قبل تحطمها.

وأطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ للطائرة وطيارها الذي عرّفه الجيش بالكولونيل محمد رضا رحماني، أحد أكثر طياريه خبرة.

وقال الهلال الأحمر الإيراني في بيان على موقعه الإلكتروني «في أعقاب تحطم طائرة عسكرية في محافظة اردبيل، تم إرسال مروحية وفرق إنقاذ إلى المنطقة». طهران - أ.ف.ب