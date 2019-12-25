بوتين يتحدث عن حرب كادت تقع بين روسيا وإسرائيل

المصدر: تل ابيب - د.ب.أ

قال بنيامين نتانياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبره أنه «بدونك، والعلاقة التي تربطنا، لربما كنا (روسيا وإسرائيل) بالفعل في حالة حرب بالفعل». جاء ذلك في مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي مع نتانياهو أمس الأربعاء. وقال الرئيس بوتين، بحسب نتانياهو، إن روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام «أربع مرات بالفعل».

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، التي أوردت المقابلة، أن أسباب هذه الاشتباكات التي كادت أن تقع، هي نتاج أنشطة روسية وإسرائيلية في سوريا، غير أن نتانياهو لم يوضح تلك الأسباب. يشار إلى أن نتانياهو قام بعدة زيارات لروسيا للقاء بوتين كان موضوعها الرئيسي الوضع في سوريا وأنشطة إيران هناك والتنسيق بين بلديهما.

جدير بالذكر أن هناك آلية تنسيق بين إسرائيل وروسيا لمنع احتكاك بين قواتهما في سوريا، حيث تنشر موسكو قوات لدعم الجيش السوري في قتاله ضد التنظيمات المتطرفة والمعارضة المسلحة، فيما تقوم الدولة العبرية بطلعات جوية تستهدف الوجود الإيراني في سوريا.