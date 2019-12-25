الرئيس البرازيلي يعفو عن أفراد شرطة أدينوا بارتكاب جرائم

المصدر: برازيليا - د.ب.أ

أصدر الرئيس البرازيلي اليميني جير بولسونارو عفواً رئاسياً بحق عدد من رجال الشرطة والجيش كانوا يقضون أحكاماً بالسجن بعد إدانتهم.

وجاء في صحيفة «الوقائع الرسمية» البرازيلية، أمس، أن العفو شمل منتسبين إلى قوات الأمن ارتكبوا جرائم أثناء تأدية مهام عملهم، وأدينوا بعد محاكمتهم.

وحسب الصحيفة، فإن من شروط العفو أن يكون المدانون قد أمضوا سدس مدة العقوبة على الأقل. ووفقاً للصحيفة الرسمية، من الممكن أن يشمل العفو جنوداً ورجال شرطة قتلوا أو أصابوا أشخاصاً أثناء تأدية مهام عملهم.

إضافة إلى أصحاب الأمراض الشديدة والسجناء المعاقين. يشار إلى أن الرئيس بولسونارو، القادم من الجيش، أكد مراراً أنه لن يتم التحقيق مع رجال شرطة قتلوا مشتبهاً فيهم أثناء الخدمة، بل دعا إلى منحهم ميدالية تكريماً لهم.