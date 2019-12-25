اتفاق ثلاثي على نزع «النووي» في شبه الجزيرة الكورية

المصدر: تشينجدو - د.ب.أ

أكد قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين أمس، أنهم يسعون لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية عبر السبل السلمية، كما شددوا على أهمية تعزيز التجارة الحرة متعددة الأطراف.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج القول في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جان ان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «أجرينا مباحثات مفصلة بشأن الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية على وجه الخصوص».

وأكد المسؤولون الثلاثة أن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة وإقامة سلام دائم يمثلان هدفين مشتركين لهما، كما أنهم اتفقوا على أن المفاوضات هي الحل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف لي كه تشيانج «الدول الثلاث سوف تستمر في العمل معاً لحل المشكلة بصورة سياسية».

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه اتفق مع رئيسي وزراء الصين واليابان على الاستمرار في التواصل والتعاون من أجل عملية السلام الكورية.

وأضاف: «نؤمن أن السلام في شبه الجزيرة الكورية يصب في مصلحة الدول الثلاث، واتفقنا على بذل جهود مشتركة من أجل تحقيق تقدم ملموس في جهود نزع السلاح النووي والسلام عبر الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية».

وأدان شينزو آبي بيونغيانغ على خلفية إجراء اختبارات «صواريخ باليستية» ووصفها بـ«التهديد الخطير» للأمن الإقليمي.