موسكو تمدد اعتقال أمريكي في قضية تجسس

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

مددت محكمة روسية، أمس، حتى نهاية مارس اعتقال أمريكي مسجون منذ عام في قضية تجسس.

وتم في ديسمبر العام الماضي توقيف ويلان الذي يحمل الجنسيات الإيرلندية والكندية والبريطانية كذلك، بعد اتهامه بالحصول على معلومات مصنفة على أنها أسرار الدولة. وقد يتم سجنه لفترة تصل إلى 20 عاماً في حال إدانته.

وندد ويلان (49 عاماً) بالقضية المرفوعة ضدّه، مشيراً إلى أنه يعتقد أنه موقوف «كرهينة» بانتظار تبادل محتمل للسجناء.

وأول من أمس، زار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا بارت غورمان ودبلوماسيون من كندا وإيرلندا وبريطانيا ويلان في سجن ليفورتوفو الخاضع لإجراءات أمنية مشددة، حيث حملوا له الطعام ومعايدات بمناسبة عيد الميلاد من أفراد عائلته ومؤيديه.

ونقلت السفارة الأمريكية عن غورمان قوله: «بقي يومان لعيد الميلاد، العطلة التي سيقضيها بول ويلان وحده في ليفورتوفو». وأضاف: «لم يسمع بول صوت أهله منذ 12 شهراً. امنحوا بول شيئاً من السعادة بمناسبة عيد الميلاد ودعوه يتصل بأهله».