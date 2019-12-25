قتيلان و13 جريحاً بهجوم إرهابي في نيجيريا

المصدر: كانو (نيجيريا) - أ.ف.ب

قُتل مدنيان على الأقل وأصيب 13 بجروح عندما هاجم مقاتلون متطرفون نقطة تفتيش عسكرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد ناطق باسم السلطات المحلية وسكان أمس.

وهاجم عناصر من تنظيم داعش «ولاية غرب أفريقيا» كانوا على متن 14 شاحنة، جنوداً في قرية ماينا هاري قرب بلدة بيو (180 كلم جنوب غرب ميدوغوري عاصمة ولاية بورنو).

وأعقبت ذلك معركة استمرت لساعتين. وقال الناطق باسم حكومة بورنو بولاما تالبا في بيان أصدره بعدما زار مستشفى بيو حيث يتلقى الضحايا العلاج: «قتل شخصان». وأضاف: «أصيب 13 شخصاً بجروح بدرجات متفاوتة ناجمة عن رصاصات طائشة أثناء محاولتهم الفرار».

لكنّ سكاناً محليين قالوا، إن ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا خلال المعارك عندما ضربت قذيفة «آر بي جي» منزلهم القريب من المكان.

وقال أحد السكان الذين زاروا المكان وهو أحمد باباغانا: «ضربت قذيفتا آر بي جي منزلين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في أحدهما وإلحاق أضرار كبيرة بالثاني وبمركبة».

وأُجبر المقاتلون على الانسحاب، وفق ما أفاد مقاتل في ميليشيا محلية يدعى مصطفى كاريمبي. وأضاف أنه لم تصدر أي تقارير عن حصيلة الضحايا في صفوف المقاتلين من الجانبين.