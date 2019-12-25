شاهد.. وزير "عنيف" يصفع برلمانياً

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد البرلمان المحلي لجمهورية صبرسكا؛ وهي جزء من البوسنة وتخضع لسيطرة المسيحيين الأرثوذكس الصرب، نشوب نقاش حاد، لجأ فيه وزير الداخلية دراغان لوكاك إلى العنف ضدّ نائب في البرلمان المحلي.

الأمر حدث خلال جلسة نقاش حادة حول علاقات صبرسكا مع حلف شمال الأطلسي، حيث قاطع النائب المعارض دراسكو ستانيفوكوفيتش البالغ من العمر 26 عاما وزير الداخلية، الذي كان يتحدث عن المشروع، وسرعان ما ساءت الأمور بين الطرفين، حيث تحدى وزير الداخلية النائب الشاب إذا اقترب منه، فما كان من النائب إلا أن اقترب، فرمى عليه دراغان لوكاك بعض الأوراق ثم صفعه.

واحتج نواب المعارضة على السلوك غير اللائق لدراغان لوكاك، حيث غادروا الجلسة البرلمانية وطالبوا باستقالة الوزير الذي وصفوه بـ "العنيف"، وفق "يورونيوز".