11 لاجئاً قرعوا جدار ثلاجة الشاحنة فنجوا

المصدر: ■ ميونخ - د.ب.أ

أكدت الشرطة بمدينة باساو، جنوب ألمانيا، أنها حررت 11 لاجئاً كانوا داخل ثلاجة شاحنة أثناء توقفها في إحدى الاستراحات المخصصة للشاحنات بالقرب من مدينة باساو، بولاية بافاريا الألمانية.

أوضحت الشرطة، أمس، أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن اللاجئين الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و31 عاماً جاؤوا من صربيا على متن الشاحنة التركية المحملة بالفواكه والخضراوات. وقالت إنها سلّمت اللاجئين للسلطات المعنية.

سمع سائق الشاحنة البالغ من العمر 42 عاماً طرقاً من داخل الشاحنة، أثناء توقف الشاحنة بإحدى الاستراحات، ما جعل الشرطة تفتح الشاحنة وتكتشف المهاجرين الذين تبين أنهم يعانون مشاكل في التنفس.

وحسب الشرطة، فإن سائق الشاحنة أكد بشكل صادق أنه لا يعرف شيئاً عن الناس الموجودين على متن الشاحنة.

وقالت الشرطة، إن استمرار وجود اللاجئين في ثلاجة الشاحنة حتى انتهاء رحلتها في بلجيكا كان من شأنه أن يتسبب في خطر على حياتهم.