بكين تتهم واشنطن بانتهاك الاستخدام السلمي للفضاء

المصدر: ■ بكين - أ.ف.ب

حذرت بكين، أمس، من أن الولايات المتحدة تحوّل الكون «ساحة معركة»، بعدما أعلنت واشنطن إنشاء ذراع عسكرية جديدة تحت مسمى «قوة فضائية».

وصادق الرئيس دونالد ترامب على قانون الميزانية العسكرية لعام 2020، ليصبح لدى الولايات المتحدة قوة فضائية مهمتها ضمان الهيمنة الأمريكية على ساحة المعركة الجديدة هذه، في مواجهة التحدي الروسي والصيني.

وردّت الصين باتهام الولايات المتحدة بـ «تسليح الفضاء الخارجي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إنّ «هذه التصرفات الأمريكية تنتهك بقوة الإجماع الدولي بشأن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.. وتشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلام في الفضاء الخارجي». ودعا المجتمع الدولي «لتبني نهج مسؤول وحكيم لمنع تحول الفضاء الخارجي لساحة معركة جديدة».

وستصبح «القوة الفضائية» الفرع السادس للقوات المسلّحة الأمريكية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل.

وأبلغ ترامب مجموعة من العسكريين أثناء توقيع قرار إنشاء القوة بأن «الفضاء هو أحدث ساحة قتال في العالم».

وقالت وزيرة القوات الجوية الأمريكية باربرا باريت إن القوة الفضائية ستضم في البداية 16 ألفاً من العسكريين والمدنيين المسؤولين بالفعل عن العمليات المتعلقة بالفضاء داخل سلاح الجو الأمريكي.

روسيا والصين

وتواجه الهيمنة الأمريكية في الفضاء تهديداً من جانب روسيا والصين اللتين طوّرتا قدراتهما التكنولوجية. وتراوح التهديدات من التشويش على الاتصالات والأقمار الاصطناعية لنظام تحديد المواقع إلى استهداف قمر اصطناعي بصاروخ أرض-جو، وهو ما اختبرته الصين بنجاح في عام 2007، وفقاً للبنتاغون.

وقامت الصين باستثمارات كبيرة في الفضاء في السنوات الأخيرة وتضخ مليارات الدولارات في برنامجها للفضاء الذي يديره الجيش، على أمل أن يكون لديها محطة فضائية بها طواقم بحلول عام 2022.

وفي نوفمبر أنجزت اختباراً لمركبة استكشاف لكوكب المريخ، وذلك قبل أول مهمة لبكين إلى الكوكب الأحمر مقررة عام 2020.

وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية حذّرت في تقرير في وقت سابق من العام من أن الصين وروسيا طوّرتا خدمات فضائية «قوية وقادرة» على القيام بأنشطة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وجاء في التقرير أن «الصين وروسيا، على وجه الخصوص، تطوران مجموعة متنوعة من الوسائل لتحدي الموقف الأمريكي في الفضاء».