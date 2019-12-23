شاهد.. الرغوة تغطي شوارع إسبانيا بعد عاصفة هوجاء

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

تحطمت أمواج قوية على كورنيش غاليسيا شمال غرب إسبانيا ليلة الأحد لتخلق كمية هائلة من الرغوة التي امتدت إلى الشوارع الرئيسية، بعد أن ضربت عاصفتان قويتان شبه الجزيرة الأيبيرية.

وأدى وصول العاصفة فابيان السبت، إلى رياح عاتية وأمطار غزيرة على المنطقة ، كما بدأت العاصفة إلسا، التي ضربت شبه الجزيرة الإيبيرية، الأربعاء في التراجع.

ووفقاً لرويترز، عملت خدمات الطوارئ على إزالة الأضرار الناجمة عن الرياح الشديدة والفيضانات في إسبانيا والبرتغال، أمس الأحد، بعد أن ضربت العاصفتان القويتان في تتابع سريع خلال الأيام الأربعة الماضية ، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتسبب في أضرار واسعة النطاق.

وقالت هيئة الحماية المدنية في البرتغال السبت إن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة تسببت في سقوط الأشجار وأحدثت فيضانات وأضرار بالبنية التحتية.

قالت وكالة الانباء البرتغالية لوسا انه تم اجلاء أكثر من 250 شخصاً من منازلهم في قرى بوسط البرتغال السبت بسبب ارتفاع مياه النهر.