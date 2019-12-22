«البنتاغون» ترفض التشكيك في قدرتها على كسب حرب أفغانستان

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم تخفِ شكوكها في القدرة على كسب الحرب في أفغانستان، كما اتهمتها صحيفة «واشنطن بوست» مؤخراً بعد تحقيق واسع. وبدأت صحيفة «واشنطن بوست»، الأسبوع الماضي، نشر ما أسمته «وثائق أفغانستان»، وهي مجموعة من الوثائق الحكومية الداخلية تشير إلى الإخفاق في دحر حركة طالبان وتعزيز الحكومة الأفغانية. ورفض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ورئيس الأركان الجنرال مارك مايلي ما ورد في تحقيق للصحيفة، مؤكدة أن المسؤولين العسكريين والمدنيين الأمريكيين يعلنون منذ 2002 أنهم يحققون تقدماً في مواجهة المتمردين في أفغانستان، ويعترفون في جلساتهم الخاصة بعكس ذلك.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الوثائق تتناقض مع التصريحات العلنية التي صدرت لفترة طويلة عن الرؤساء الأمريكيين والقادة العسكريين والدبلوماسيين الذين طمأنوا الأمريكيين على مر السنين أنهم يحققون تقدماً في أفغانستان، وأن الأمر كان يستحق خوض الحرب. وقال إسبر في مؤتمر صحافي: «الأمر كان شفافاً للغاية وليس كما يبدو أن الحرب تخفي شيئاً ما».