انتخاب كوسرت رسول خلفاً لطالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني

المصدر: السليمانية - وكالات

انتُخِب كوسرت رسول بأغلبية أصوات أعضاء المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني، رئيساً للمجلس السياسي الأعلى للاتحاد. وجرى في المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني بالأغلبية، اختيار أعضاء المجلس السياسي الأعلى ومنهم 8 أعضاء سابقين في المكتب السياسي للاتحاد، كما انتخب كوسرت رسول علي رئيساً للمجلس.

وعقد الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس، مؤتمره الرابع في مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، وهذا هو المؤتمر الأول بعد رحيل سكرتير الحزب الأول ومؤسسه جلال الطالباني. كما جرى انتخاب برهم صالح وريواز فائق وقوباد الطالباني كأعضاء في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي وقت سابق، قال كوسرت رسول، في كلمة افتتاح المؤتمر: «أدعو كل الأطراف إلى فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية».