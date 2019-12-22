أوروبا تعارض العقوبات الأمريكية ضد مشروع «نورد ستريم2»

المصدر: بروكسل - وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن إدانته للعقوبات الأمريكية التي تطال الشركات المشاركة في بناء خط أنبوب «نورد ستريم 2»، الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالاً مشروعة. من جهتها، أبدت المفوضية الأوروبية تحفظاً على العقوبات الأمريكية على مشروع خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2»، الذي سينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وأعلنت المفوضية، رداً على استفسار، أنه يُجرى حالياً مراجعة التداعيات المحتملة على الشركات الأوروبية المشاركة في المشروع. وقال ناطق باسم المفوضية: «يرفض الاتحاد الأوروبي على نحو مبدئي أي عقوبات ضد شركات أوروبية تقوم بأعمال وفقاً للقانون»، مضيفاً أن هدف المفوضية هو دائماً إدارة مشروع «نورد ستريم 2» على نحو شفاف وغير تمييزي، وإخضاعه لإشراف مناسب.

وذكر الناطق أنه عقب دخول قواعد الغاز للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ العام الجاري، أصبحت هناك قواعد واضحة لكافة خطوط الغاز من دول خارج الاتحاد في السوق الأوروبية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء أول من أمس، في قاعدة جوية بواشنطن حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد «نورد ستريم 2» بغرض عدم إتمام المشروع. وتبرر واشنطن هذه الخطوة بأن ألمانيا تعرض نفسها عبر هذا المشروع للاعتماد على روسيا.