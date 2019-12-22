القوات الفرنسية تقتل 33 إرهابياً في مالي

المصدر: أبيدجان - رويترز

قال الجيش الفرنسي إنه قتل 33 متطرّفاً في مالي، أمس، في عملية شاركت فيها طائرات هليكوبتر حربية وقوات برية وطائرة مسيرة قرب الحدود مع موريتانيا، حيث تنشط إحدى الجماعات المتصلة بتنظيم القاعدة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه العملية في خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في أبيدجان كبرى مدن ساحل العاج، واصفاً إياها بالنجاح الكبير. وقال ماكرون: «هذا الصباح أمكننا تحييد 33 إرهابياً وأسر إرهابي واحد وتحرير اثنين من شرطة مالي كانا محتجزين رهينتين». والمنطقة التي شهدت تنفيذ العملية ليست المنطقة التي لقي فيها 13 جندياً فرنسياً حتفهم الشهر الماضي في تحطم طائرة هليكوبتر.