واشنطن تحذر بيونغيانغ: مستعدون للدفاع عن مصالح حلفائنا

المصدر: سيئول - وكالات

مع اقتراب موعد الإنذار الذي حددته بيونغيانغ لواشنطن في نهاية العام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها مستعدة مهما حدث، للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وقال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي خلال مؤتمر صحافي، إن كوريا الجنوبية أحد الأماكن في العالم التي نبقى فيها على درجة عالية من الاستعداد دائماً، مشيراً إلى أن تحالف الجيوش الكورية الجنوبية واليابانية والأمريكية صلب كالصخر ومستعد للدفاع عن مصالح كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في أي وقت. وأضاف: «هذا ما كان عليه الحال منذ فترة، وهذا هو الحال اليوم».

ورفض المسؤول العسكري القول ما إذا كانت الولايات المتحدة رصدت تحركات في كوريا الشمالية. وقال كيلي: «لا نناقش معلومات أو مؤشرات أو أشياء مماثلة، نحن مستعدون، مهما حدث». من جهته، أعرب وزير الدفاع مارك إسبر عن أمله في استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة ونظام بيونغيانغ وأن يبقى البلدان على طريق الدبلوماسية.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن له يو تشنغ، نائب وزير الخارجية، اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغن، أمس، في ثاني اجتماعي عالي المستوى للمبعوث الأمريكي في بكين خلال يومين وسط توتر متزايد في شبه الجزيرة الكورية.