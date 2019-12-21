ترامب: أريد محاكمة «فورية»في مجلس الشيوخ

المصدر: واشنطن ـ وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون. وأضاف ترامب: «بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهوداً أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة، أريد محاكمة فورية!».

مثير للجدل

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي‭‭ ‬‬أن أقل من نصف الأمريكيين يقولون إنه ينبغي عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه بعدما وجه مجلس النواب اتهامات له. وأجري الاستطلاع على مستوى البلاد عبر الإنترنت في الساعات التي تلت تصويت مجلس النواب لصالح توجيه الاتهام إلى ترامب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة الكونجرس. وخلص الاستطلاع، إلى أن هذا التصرف النادر والمثير للجدل للغاية من جانب المشرعين لم يغير التوجهات بدرجة تذكر. وعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عن التهم المحددة، اتفق 53 في المئة على أن ترامب أساء استغلال سلطته بينما اتفق 51 في المئة على أنه عرقل الكونجرس.

وقال حوالي 42 بالمئة معظمهم من الديمقراطيين، إنه يتعين على الكونجرس إقالة الرئيس من منصبه.

على صعيد متصل، بدا المرشحون الذين دعوا للمشاركة في المناظرة السادسة للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، متحدين في مواجهة دونالد ترامب، لكنهم تواجهوا بحدة حول مسألة المال السياسي. وأكد النائب السابق للرئيس جو بايدن الذي يخوض السباق، أنّ من الواجب إعادة النزاهة إلى الرئاسة بعد ولاية دونالد ترامب. وأضاف بايدن الذي كان محاطاً بستة من منافسيه اختيروا لهذه المناظرة وبينهم مرشحتان: «عملي هو أن أوضح لماذا لا يستحق ترامب أن يكون رئيساً للولايات المتحدة لأربع سنوات أخرى».

وقال بيرني ساندرز إن ترامب «مصاب بمرض الكذب» يقود الحكومة الأكثر فساداً في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. من جهتها، أكدت إليزابيث وارن، أن الرئيس الأميركي يحصد الولاء بفضل تخفيضات في الضرائب وتوزيع مناصب سفراء. وردت إيمي كلوبوشار سنقضي على الفساد عبر كسب هذه الانتخابات.