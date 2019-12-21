زلزال يضرب باكستان وأفغانستان وكشمير الهندية

المصدر: إسلام أباد، كابول - رويترز

قال شهود إن زلزالاً هزّ بعض المباني في باكستان وأفغانستان وولاية كشمير في الهند، أمس. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن قوة الزلزال 6.1 درجات وكان مركزه في منطقة هيندو كوش الجبلية في أفغانستان على عمق 210 كيلومترات.

وقال مسؤولون في كابول، إنهم يقيمون الأضرار التي لحقت بالمناطق المحيطة بمركز الزلزال الذي يقع في منطقة قليلة الكثافة السكانية. وفي باكستان، هزت التوابع قطع الأثاث وكابلات الكهرباء. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقدّر وسيم أحمد، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إسلام أباد قوة الزلزال عند 6.4 درجات. وصرّح نصرت جابين في العاصمة الباكستانية: «كنت مع أطفالي في ملعب لكرة الريشة عندما شعرنا بهزات قوية كان الأمر مخيفاً جداً، شعرنا أن كل شيء يهتز».

وشعر السكان أيضاً بالهزات في ولاية كشمير الجبلية بالهند، حيث هرع السكان من منازلهم ومكاتبهم. وحدد مركز الزلزال في منطقة جبلية نائية في ولاية بادخشان في شمال شرق افغانستان. وقدر المرصد وقوع خسائر اقتصادية محدودة من الزلزال لكن ليس وجود ضحايا أو أضرار.