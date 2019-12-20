محكمة باكستانية تضيف إلى حكم إعدام مشرف تعليق جثته 3 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة باكستانية خاصة أمرا غريبا لكنه رمزي فيما يبدو بشأن حاكم باكستان العسكري السابق برويز مشرف أمس الخميس قائلة إن جثته يجب أن تنقل إلى البرلمان وتعلق هناك لمدة ثلاثة أيام إذا ما توفي قبل تنفيذ حكم إعدامه.

وكانت المحكمة قد قضت بإعدام مشرف يوم الثلاثاء بعد أن أدانته بالخيانة العظمى لمخالفته الدستور في 2007.

ويأتي بيانها بعد أن قالت الحكومة إنها وجدت أن الحكم شابه عوار فيما يبدو أنه انحياز لطرف في الخلاف بين الجيش والقضاء وقال محامي مشرف إنه سيستأنف الحكم، وفقا لرويترز.

ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون لاعتقال مشرف وضمان تنفيذ حكم الإعدام. وقالت إنه إذا وجد ميتا قبل ذلك "يجب أن تعلق جثته في ميدان تشوك في إسلام اباد في باكستان لمدة ثلاثة أيام". وميدان تشوك يقع خارج البرلمان الباكستاني.

ووصف خبراء قانونيون التوجيهات بأنها مخالفة للدستور حتى وإن كانت رمزية.