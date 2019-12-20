محتجو هونغ كونغ يطالبون بتأييد دولي لمطالبهم

المصدر: هونج كونج - رويترز ود.ب.أ

احتشد محتجون في هونغ كونغ أمام بعثات دبلوماسية أمس، لحض الحكومات الأجنبية على أن تقتدي بالولايات المتحدة في الضغط على بكين وتأييد حملتهم المؤيدة للديمقراطية.

والشهر الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعاً سنه الكونغرس يلزم وزارة الخارجية بالتصديق، مرة واحدة على الأقل كل عام، على أن هونغ كونغ تتمتع بما يكفي من الاستقلال الذاتي عن بكين لتبرير شروط التجارة الأمريكية التفضيلية.

وسار نحو ألف شخص أغلبهم يرتدون ملابس سوداء ويضعون أقنعة على وجوههم في طريق يقود إلى قنصليات أستراليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا لتقديم التماس.

وقالت سوكي تشان التي تشارك في الاحتجاج «ما يحدث في هونغ كونغ ليس مجرد شأن داخلي بل يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية.