عقوبات أمريكية جديدة ضد طهران

المصدر: واشنطن - وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قادة النظام الإيراني إلى احترام حقوق الإنسان. وأشار بومبيو، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المحتجين.

وأوضح أن الحكومة الإيرانية تضيّق على الأقليات وتزج بالصحافيين في السجون، مشيراً إلى أن النظام حوّل إيران إلى دولة مارقة على مدى العقود الأخيرة.

وأكد بومبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه، موجّهاً رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين: «تصرفوا كدولة طبيعية، وافتحوا مجال التقدم أمام شعبكم». وقال بومبيو إن بلاده ستفرض قيوداً على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين وصفهم بأنهم متورطون في إساءة معاملة واحتجاز محتجين سلميين .

من جهتها، ذكرت الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم حق حرية التعبير والتجمع.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثه «أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية، لممارستهم حرية التعبير والتجمع، وصدرت بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام».