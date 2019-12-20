3 قتلى بإطلاق نار على مقر الأمن الفيدرالي في موسكو

المصدر: موسكو - وكالات

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم عندما فتح مسلح النار من سلاح آلي «كلاشينكوف» على مقر جهاز الأمن الفيدرالي في العاصمة الروسية موسكو.

وفتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي في العاصمة الروسية، فيما قال شهود عيان إن شخصين أصيبا من المارة بجروح.

وأشار شهود العيان إلى أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو.

وذكرت وكالة «رويترز»، إن قوات خاصة روسية تنتشر في موقع حادث إطلاق النار بالعاصمة.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام روسية بأن مطلق النار بالقرب مبنى جهاز الاستخبارات أصيب في الحادث.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية دارت اشتباكات الليلة الماضية قرب مقر جهاز الأمن الروسي حسبما ذكر العديد من وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك صحيفة «أزفستيا» وإذاعة صدى موسكو.