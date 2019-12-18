بالفيديو.. معركة كسر عظم بين الحكومة والنقابات في فرنسا حول إصلاح "التقاعد"

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت مظاهرات حاشدة أمس الثلاثاء في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد تلبية للمرة الأولى لدعوة مجمل النقابات، العازمة في اليوم الثالث عشر من الإضراب على دفع الحكومة إلى تقديم تنازلات.

وأحصي أكثر من 250 ألف متظاهر عصر أمس الثلاثاء في نحو خمسين مدينة في فرنسا، وفق أرقام الشرطة وفرانس برس.

وشارك في التحرك عمال السكك الحديد ومعلمون وموظفون ومحامون وقضاة في محاولة جديدة لدفع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التنازل عن مشروعها بعدما استقال الاثنين مهندس هذا الاصلاح جان بول دولوفوا على خلفية شبهة بتضارب المصالح.

وهو يوم التظاهر الثالث منذ بداية الشهر. وفي الخامس من ديسمبر، اليوم الأول من الإضراب، تظاهر أكثر من 800 ألف شخص في البلاد. لكن العدد تراجع إلى أقل من النصف في الحادي عشر منه. وللمرة الأولى الثلاثاء، تظاهرت كل النقابات.

وينص المشروع المثير للجدل على تحويل 42 نظاما للتقاعد إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام. كما يحدد مشروع تعديل النظام التقاعدي "السن التوازني" عند 64 عاما، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحددة.

وهذا الأمر يتيح لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين لكنه يقلّص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذه السن من زيادة.

وقال الأمين العام للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل لوران بيرجيه "على جميع من يطالبون باصلاح عادل ومنصف أن يكونوا في الشارع ليظهروا أننا نرفض هذا السن التوازني الظالم بشدة، والذي سيشمل في الدرجة الأولى من باشروا العمل باكرا". أما رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فيليب مارتينيز، الذي يتصدر الحركة الاحتجاجية، فقد صرح "إنه نجاح كبير". ويطالب مارتينيز مع أربع نقابات آخرى بالتراجع الكامل عن المشروع الاصلاحي. وستجتمع هذه المنظمات مساء لاتخاذ قرار في شان المراحل المقبل للتحرك.

الحكومة "مصممة"

وفيما كانت التظاهرات تعمّ فرنسا، أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب "التصميم الكامل" على المضي في الاصلاح. وقال أمام النواب إن "تصميمي وتصميم الحكومة وتصميم الغالبية كامل. إنه كامل لقيام هذا النظام الشامل ولضرورة إرساء توازن في النظام المقبل وإعادة التوازن إلى النظام الراهن".

ويلتقي فيليب النقابات ومنظمات أصحاب العمل الأربعاء والخميس.

وقالت الطالبة كيلي غروسيه كورتيه (21 عاما) التي تظاهرات في ليون (وسط شرق) "ما يخفينا خصوصا هو نظام النقاط لأننا نجهل قيمة النقطة. لدينا انطباع انها طريقة للفصل بين المتقاعدين السيئين والجيدين". وكتب على لافتة رفعت في تظاهرة في ستراسبورغ (شمال شرق) "أطالب بتقاعدي بمعزل عن النقاط".

وقبل بضعة أيام من إجازة نهاية العام، يستمر الإضراب المفتوح وخصوصا في مترو باريس وخطوط السكك الحديد.

وأشار الاتحاد العام لنقابات العمال إلى انقطاع للكهرباء في الجنوب الغربي والوسط الشرقي طاول عشرات آلاف المواطنين، مهددا بـ "انقطاعات أكبر".

وأغلقت تماما نصف خطوط المترو في باريس وضاحيتها. وارتفعت نسبة المضربين في صفوف عمال الشركة المشغلة للسكك الحديد مقابل زيادة محدودة في صفوف المعلمين، لكن النسبة بقيت في الحالين أدنى من نظيرتها في اليوم الأول من الحراك.

ولا يتوقع تحسن الوضع مع اقتراب أعياد نهاية العام بحسب "يورونيوز". وتساءلت صحيفة "لو فيغارو" اليمينية أمس الثلاثاء "هل سيبقى الفرنسيون على رصيف المحطة خلال عيد الميلاد؟".