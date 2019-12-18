تهمة «غولن» تلاحق آلاف الأتراك

المصدر: أنقرة - وكالات

اعتقلت الشرطة التركية 181 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بجماعة فتح الله غولن المتهمة بالتخطيط لانقلاب سنة 2016 الفاشل، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في أنقرة.

وجاءت عمليات الاعتقال بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبهاً بهم اتهموا باستخدام تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة الذي تعتقـــد السلطات أنه استخدم لتنسيق محاولة الانقلاب. وإضافة إلى الـ260، هناك 18 مشتبهاً بهم بينهم عشرة أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر. واعتقلت السلطات حتى الآن 171 شخصاً في أنقرة وعشرة آخرين في مناطق أخرى، بحسب المصدر الذي لم يعطِ مزيداً من التفاصيل.

وفي السياق، أعلن مكتب المدعي العام في تركيا، أن رئيس بلدية ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض اعتُقل بسبب اتهامات بأنه عضو في شبكة غولن.