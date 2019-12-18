مقتل عشرة من عائلة واحدة بانفجار في أفغانستان

المصدر: كابول-أ.ف.ب

أعلن مسؤولون أفغان مقتل عشرة من أفراد عائلة واحدة، أمس، في انفجار قنبلة لدى مرور سيارتهم وهم في طريقهم للمشاركة في جنازة بشرق أفغانستان.

وقال الناطق باسم حاكم ولاية خوست طالب مانغال إن الضحايا هم خمسة رجال وامرأتان وثلاثة أطفال جميعهم من عائلة واحدة، موضحاً أنهم كانوا في طريقهم إلى ولاية لوغار لحضور جنازة.

وأكّد الناطق باسم شرطة الولاية عادل حيدر الحصيلة وتفاصيل الحادث بينما أضاف الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق.

ووقع الانفجار بينما نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس تقريراً يفيد أن تسعة أطفال كانوا يقتلون أو يجرحون يومياً في أفغانستان في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

من جهة أخرى، انفجرت قنبلة في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ بشمال البلاد، التي تعتبر أكثر أماناً.

وقال عادل شاه عادل الناطق باسم شرطة الولاية إن القنبلة وضعت على درجة هوائية وأدت إلى جرح 18 شخصاً بينهم خمسة شرطيين كانوا ينظمون حركة السير.

من جهته، تحدث مدير المستشفى المركزي في مزار شريف شفيق شاهق عن سقوط 23 جريحاً.

ولا تزال أفغانستان تعاني من العنف رغم المفاوضات المتقطعة التي تجري بين الولايات المتحدة وحركة طالبان والتي تهدف إلى سحب القوات الأمريكية من البلاد مقابل ضمان المسلحين تحسّن الوضع الأمني.