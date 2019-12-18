كينشاسا تجمّد أصول رجل أعمال مقرّب من حزب الله

المصدر: كينشاسا - أ.ف.ب

جمّدت جمهورية الكونغو الديمقراطية احتياطياً أصول رجــل أعمال لبناني يملك مخبزاً صناعياً ضخماً في كينشاسا، تطبيقاً لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي تتّهمه بتمويل حزب الله، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وفرضت الخزانة الأمريكية 13 ديسمبر الجاري عقوبات على اللبنانيَّين ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي اللذين يملكان عدداً من الشركات في الكونغو الديمقراطية واتّهمتهما بتمويل «أنشطة مجموعة حزب الله الإرهابية» بعشرات ملايين الدولارات.

وعقب جلسة خاصة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس البلاد، أعلن الناطق باسم حكومة الكونغو الديمقراطية جولينو ماكيليلي أن «مصرف الكونغو المركزي أصدر تعميماً إلى اتّحاد المصارف الكونغولية بتجميد كل أصول صالح عاصي وكل شركاته».