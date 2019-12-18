قانون جديد لترسيم الحدود البحرية في المغرب

المصدر: الرباط - وكالات

أعلن المغرب عن اتخاذ «خطوة تشريعية تاريخية» غير مسبوقة في مجال السيادة البحرية.

وبإجماع من النواب، صادقت لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، على مشروع قانون جديد لترسيم الحدود البحرية المغربية.

كما صادق نفس أعضاء اللجنة البرلمانية، على مشروع قانون بإحداث «منطقة اقتصادية خالصة»، على مسافة 200 ميل بحري، في عرض الشواطئ المغربية.

وفي تعليقه، وصف ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، مصادقة اللجنة البرلمانية على هذين القانونين المغربيين الجديدين، بـ«اللحظة التاريخية»، معلناً أن الرباط «بسطت بشكل تشريعي سيادتها على مجالها البحري».

وكشف وزير الخارجية المغربي أن الرباط «ستضع وثائقها لدى الأمم المتحدة» حيال ترسيم الحدود البحرية.