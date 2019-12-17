منافس نتانياهو على زعامة «ليكود»: حل الدولتين وهمٌ

المصدر: فلسطين المحتلة - د ب أ

وصف جدعون ساعر، القيادي بحزب «ليكود» الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، ومنافسه في الانتخابات المقررة على قيادة الحزب، مقترح حل الدولتين بأنه «وهْمٌ».

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس، عن ساعر القول في مؤتمر بالقدس المحتلة: «يقولون حول العالم إن حل الدولتين (من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني) لا يزال هو السبيل لأي اتفاق سلام.. ولكن عليّ أن أقول لكم: لا يمثل هذا موقفاً من شأنه مساعدة أحد. حل الدولتين وهمٌ.. ولن تكون هناك دولة مستقلة أخرى بين نهر الأردن والبحر المتوسط». واقترح ساعر في المقابل حكماً ذاتياً وتحالفات اقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن.

وقد دعا ساعر، في رسالة فيديو نشرها عبر حسابه على موقع تويتر، نتانياهو إلى مواجهته في مناظرة تلفزيونية. وأضاف في رسالته: «السيد رئيس الوزراء، الانتخابات التمهيدية لا تخصنا نحن المرشحين، الانتخابات هي دائماً تتعلق بالناس الذين نخدمهم.. دعنا نلتقي لمناقشة المشكلات الاجتماعية الصعبة والبيروقراطية والأمن القومي والنظام القانوني». وتابع ساعر قائلاً: «أنا في انتظارك السيد رئيس الوزراء في أي وقت وأي مكان تحدده».

ويحاول ساعر كسب ودّ أعضاء حزب ليكود اليميني قبل التصويت الداخلي المقرر في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري على زعامة الحزب. وحتى الآن، أعلن أربعة فقط من نواب الحزب الـ32 صراحة عزمهم اختيار ساعر.