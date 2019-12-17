نشر أول «مسيّرة مسلحة تركية» شمال قبرص

المصدر: فاماغوستا (قبرص) - أ.ف.ب

حطت طائرة مسيّرة مسلحة تركيا في شمال قبرص أمس، حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الطائرة المسيرة وهي من نوع «بيرقدار تي بي2»، حطت في مطار غجيت قلعة في منطقة فاماغوستا بشرق الجزيرة المقسومة.

وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة التي تحتل قوات تركية شطرها الشمالي منذ 1974.

ويأتي نشر هذه الطائرات في أجواء من التوتر الحاد في المنطقة بعد توقيع اتفاق في نهاية نوفمبر بين تركيا وحكومة طرابلس.

ودانت دول عدة بينها قبرص واليونان الاتفاق لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط. يُشار إلى أن عدداً من الطائرات التركية المسيرة من نوع «بيرقدار تي بي2»، سقطت في أجواء ليبيا، حيث كانت تنفذ هجمات ضد الجيش الوطني الليبي.

وأعلن الجيش الوطني الليبي الجمعة الماضي إسقاط طائرة تركية مسيرة في محور عين زارة غربي العاصمة الليبية، بعدما دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوبي طرابلس، التي أطلق الجيش عملية حاسمة لتحريرها من الميليشيات المسلحة الليلة قبل الماضية.

وتزود تركيا ميليشيات حكومة فايز السراج بهذا النوع من الطائرات التي تنتج بواسطة شركة يمتلكها سلجوق بيرقدار زوج ابنة الرئيس التركي.