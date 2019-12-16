رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب يؤكد ضرورة عزل ترامب

المصدر: أ ف ب

اعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي أن سوء سلوك الرئيس دونالد ترامب يرقى إلى مصاف "جريمة قيد التنفيذ" تهدد الديمقراطية في البلاد، في وقت يستعد مجلس النواب إلى إجراء تصويت على توجيه الاتهام لسيّد البيت الأبيض والتوصية بعزله.

وتساءل رئيس اللجنة النيابية الديمقراطي جيري نادلر "هل لدينا ديمقراطية دستورية أم لدينا نظام يكون فيه الرئيس خارج المحاسبة؟"، مؤكدا أن هذا هو جوهر الموضوع.

وأعرب عن استيائه إزاء إعلان أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ مسبقا أنهم حسموا قرارهم بتبرئة الرئيس من دون سماع الأدلة أو الشهادات.

ومن المتوقّع أن يبدأ مجلس الشيوخ بعقد جلسات لمحاكمة الرئيس بعدما بات شبه محسوم أن مجلس النواب سيصادق على توجيه اتّهامين لترامب وسيحيل الرئيس إلى المحاكمة في الغرفة العليا من الكونغرس.

ووافق النواب على مادتين، الأولى تتهم الرئيس باستغلال النفوذ باشتراطه تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا ودعوتها إلى اجتماع في البيت الأبيض، بقيامها بفتح تحقيق يستهدف ديموقراطيين. والثانية تتهمه بعرقلة الكونغرس لرفضه القاطع التعاون مع كافة جوانب التحقيق.

ومن المتوقّع أن يصبح ترامب ثالث رئيس يطلق مجلس النواب إجراءات عزله بعد آندرو جونسون في العام 1868 وبيل كلينتون في العام 1998.

وكان الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون قد استقال في العام 1974 قبل تصويت مجلس النواب على إطلاق إجراءات عزله، علما أن أيا من جونسون أو كلينتون لم يدَن في مجلس الشيوخ.