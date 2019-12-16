أسكتلندا لجونسون: لن نبقى قسراً في المملكة المتحدة

المصدر: لندن - وكالات

أكدت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن، أمس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يتمكن من الإبقاء على بلادها في المملكة المتحدة ضد رغبتها.

وقال جونسون وحكومته مراراً إنهم لن يسمحوا بإجراء استفتاء ثانٍ على استقلال أسكتلندا، لكن ستيرجن قالت بعد فوز الحزب القومي الأسكتلندي بأغلبية ساحقة، بلغت 48 مقعداً من المقاعد المخصصة لأسكتلندا في البرلمان البريطاني وعددها 59، إن حزبها الآن يملك تفويضاً لطلب استفتاء ثانٍ.

وأضافت لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية: «إذا كان يعتقد.. أن قول لا يضع حداً للأمر فسوف يكتشف أنه مخطئ تماماً وكلياً».

وتابعت: «لا يمكنك الإبقاء على أسكتلندا ضمن الاتحاد ضد رغبتها.. إذا كان مقدراً للمملكة المتحدة أن تستمر فسيكون بالموافقة فحسب. وإذا كان بوريس جونسون واثقاً في حالة الاتحاد فعليه أن يكون واثقاً بما يكفي لإثبات ذلك».