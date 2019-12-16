واشنطن تخطط لسحب 4000 جندي من أفغانستان

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت الإدارة الأمريكية الأسبوع المقبل خططاً لسحب نحو أربعة آلاف جندي من أفغانستان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

واستأنفت الولايات المتحدة وحركة طالبان قبل أسبوع المباحثات الرامية للحد من العنف أو لوقف لإطلاق النار.

لكن واشنطن أعلنت «توقفاً قصيراً» في المفاوضات الخميس الماضي، بعد هجوم شنته الجماعة الإرهابية المسلحة قرب قاعدة باغرام الجوية شمال كابول أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح العشرات.

وتنشر واشنطن حالياً نحو 13 ألف جندي في أفغانستان الغارقة في النزاع والفوضى منذ عقود. وتتفاوت هذه الأرقام بحسب نوبات الجنود.

أرقام

ونقلت شبكة «إن بي سي» أمس، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إعلان سحب أربعة آلاف جندي من أفغانستان.

وقال اثنان من هؤلاء المسؤولين إن بعض هذه القوات ستتم إعادة نشرها، بينما لن يتم استبدال قوات أخرى عندما تنهي فترة خدمتها.

وتتوافق هذه الأرقام مع تلك التي طرحها البيت الأبيض سابقاً.

والشهر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي أنه يعتزم خفض العدد الإجمالي للجنود إلى 8600 مع إمكان مزيد من الخفض.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول في إدارة ترامب طلب عدم كشف اسمه أن إعلان سحب القوات قد يتم هذا الأسبوع، لكن «التوقيت لا يزال في حالة تغيير مستمر».

التزام

وذكر ناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أنه لم يتم تلقي أي أوامر لخفض عدد القوات.

وصرح الناطق: «لا نزال ملتزمين تماماً.. ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين يهددون الولايات المتحدة وحلفاءها ومصالحها».