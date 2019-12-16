الديمقراطي: تبرئة ترامب في «الشيوخ» ليست فشلاً

المصدر: واشنطن - وكالات

اعتبر النائب الديمقراطي آدم شيف، أمس، أن عملية توجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب لن تكون فشلاً إذا تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ، كما يبدو مؤكداً تقريباً.

ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، قال شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي»: «لا، ليس فشلاً. ليس فشلاً على الأقل في إطار واجبنا الدستوري في مجلس النواب».

وفي نفس البرنامج، واصل النائب جيرولد نادلر عن ولاية نيويورك ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب التأكيد على قضية الديمقراطيين، قائلاً إن ترامب «يمثل تهديداً مستمراً» للأمن القومي الأمريكي والديمقراطية.

وقال نادلر: «هل لدينا ديمقراطية دستورية، أم لدينا نظام ملكي يكون فيه الرئيس غير مسؤول؟ هذا هو المحك هنا». وكانت اللجنة القضائية أوصت يوم الجمعة الماضي بتوجيه اتهام بالتقصير لترامب في عملية تصويت جرت بحسب الانتماء الحزبي.

وتحركت اللجنة بشأن تهمتين، الأولى تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة والتهمة الأخرى بعرقلة الكونغرس. ورفض السيناتور ليندسي غراهام عن ساوث كارولينا، وهو أحد حلفاء ترامب الكبار، فكرة أنه يجب أن يكون «محلفاً عادلاً» في مجلس الشيوخ.