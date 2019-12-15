جونسون يحشد لـ«بريكست» في المعاقل السابقة لحزب العمال

زار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون معاقل حزب العمال المعارض السابقة شمالي إنجلترا، وتعهد بأن يكون عند حسن ظن الناخبين الذين ساعدوه على تحقيق نصر مذهل لحزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه في الانتخابات.

وحقق جونسون أكبر انتصار لحزب المحافظين منذ فوز مارجريت ثاتشر الساحق عام 1987، وسحق منافسه جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال الاشتراكي المعارض، بالحصول على 365 مقعداً بغالبية 80 مقعداً، وحصل حزب العمال على 203 مقاعد.

وشهدت الانتخابات انهيار «الحائط الأحمر» لحزب العمال المتمثل في مقاعد مضمونة في مناطق الطبقة العاملة شمالي ووسط إنجلترا، وهي المناطق التي صوّت معظم ناخبيها في استفتاء عام 2016 لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون لمؤيديه في سيجفيلد، وهي دائرة لها أهمية رمزية، إذ إن مقعدها شغله رئيس الوزراء السابق توني بلير، أنجح زعيم لحزب العمال: «أعرف أن الناس يمكن أن يكونوا كسروا العادات الانتخابية لأجيال من أجل أن يصوتوا لنا». وأضاف: «أولاً وقبل كل شيء، ماذا سنفعل لنكون عند حسن ظنكم؟ سننجز البريكست». ومن المتوقع أن يصبح تمرير الاتفاق الذي يسمح لبريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوربي في 31 من الشهر الجاري أمراً شكلياً بعد فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في الانتخابات. لندن - وكالات