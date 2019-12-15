مقتل 9 جنود أفغان بهجوم لـ«طالبان» في غزنة

المصدر: غزنة (أفغانستان) - أ.ف.ب

قتل تسعة جنود أفغان بأيدي متسللين من عناصر طالبان في وسط البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع أمس، في حين أفاد مسؤول محلي عن سقوط 23 قتيلاً في صفوف قوات الأمن الأفغانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية على «تويتر» أن العسكريين قتلوا بأيدي إرهابيين من طالبان في ولاية غزنة مساء الجمعة.

وصرح المتحدث باسم الوزارة فواز أمان بأن العسكريين قتلوا بأيدي عناصر من طالبان تسللوا بين الجنود. من جهته أعلن العضو في مجلس ولاية غزنة نصير أحمد فقيري أن 23 عنصراً في ميليشيا موالية للحكومة قتلوا على يد سبعة من طالبان تسللوا إلى وحدتهم.

وأضاف أن العناصر السبعة الذين التحقوا مؤخراً بالوحدة فروا بعد الهجوم. ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع هذه الحصيلة. ويكشف هجوم الجمعة المخاطر التي لا تزال تواجهها القوات الأفغانية والحليفة جراء تسلل عناصر من طالبان إلى صفوفها.