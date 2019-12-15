الآلاف في شوارع بانكوك يطالبون بالديمقراطية

المصدر: بانكوك - رويترز

شارك الآلاف، أمس، في أكبر احتجاج تشهده العاصمة التايلاندية بانكوك منذ انقلاب عام 2014، بعدما تحركت السلطات لحظر حزب يحشد المعارضة لحكومة قائد الجيش السابق برايوت تشان أوتشا.

ودعا تاناتورن جوانجرونجروانجكيت، زعيم حزب المستقبل إلى الأمام المعارض، أول من أمس، إلى خروج الاحتجاجات التي أعادت إلى الأذهان ذكريات اضطرابات احتجاجات الشوارع التي اجتاحت بانكوك من حين إلى آخر، على مدى العقدين الماضيين من التوتر السياسي.

لكن لم يكن هناك أي مؤشر إلى وجود كبير للشرطة، أو محاولة لمنع أكبر احتجاجات منذ تولي برايوت السلطة في 2014، متعهداً بالقضاء على العنف في الشارع.

وقال تاناتورن، وهو ملياردير يبلغ من العمر 41 عاماً، للحشود التي توافدت على المنطقة القريبة من مركز إم. بي. كيه للتسوق في الحي التجاري بالعاصمة بانكوك: «هذه مجرد بداية». وأضاف: «اليوم استعراض للقوة كي ينضم إلينا آخرون مستقبلاً. نحن هنا اليوم على سبيل الاختبار».

وبرز تاناتورن بوصفه أكبر معارض للحكومة التي يرأسها برايوت (65 عاماً) منذ انتخابات أجريت في مارس الماضي، وقالت المعارضة إنه جرى التلاعب بها لمصلحة الجيش.