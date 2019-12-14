قوات كوريا الشمالية مستعدة لتنفيذ أي قرار يتخذه كيم

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرت كوريا الشمالية أمس الجمعة اختباراً لتعزيز قدراتها النووية في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن ناطق باسم "أكاديمية العلوم الدفاعية" قوله إن "تجربة جديدة حاسمة جرت بنجاح" في سوهاي مساء الجمعة.

وأضاف أن "النجاحات في مجال الأبحاث (...) ستطبق لتحسين الردع النووي الاستراتيجي الموثوق" لكوريا الشمالية.

والتجربة هي الثانية خلال أسبوع بعدما أعلنت كوريا الشمالية يوم الأحد الماضي عن إجرائها لاختبار مشابه بنفس المحطة التي قالت الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً إن بيونغ يانغ وعدت بإغلاقها.، بحسب "يورونيوز".

وتأتي التجارب بينما تواجه المفاوضات الكورية الشمالية حول التخلص من برنامجها النووي مع واشنطن تأزماً كبيراً.

وقالت الوكالة إن القوات الكورية الشمالية على أتم الاستعداد لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس كيم جونغ أون.