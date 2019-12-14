إرهابيون يعدمون أربعة رهائن ويحكمون على امرأة بالعبودية!

المصدر: أ ف ب

أعلنت المنظمة غير الحكومية الفرنسية "العمل ضد الجوع" (أكسيون كونتر لافان) أن جماعة إرهابية قامت بقتل أربعة رهائن نيجيريين كانوا خطفوا في يوليو وبينهم عاملون في المجال الإنساني.

وكتبت المنظمة أن "المجموعة المسلحة المسؤولة عن خطف عاملين إنسانيين في 18 يوليو الماضي، قتلت أربعة رهائن آخرين"، في إشارة إلى خطف ستة أشخاص في يوليو، أعدم أحدهم في سبتمبر الماضي.

وطالبت المنظمة غير الحكومة بـ "الإفراج الفوري عن آخر رهينة ما زال محتجزا".

وذكر موقع مراقبة المواقع الالكترونية الجهادية على الانترنت "سايت" نقلا عن الصحافي النيجيري الذي نشر في سبتمبر الماضي تسجيل الفيديو لقتل أول رهينة، قوله إن مقتل الرجال الأربعة جاء "نتيجة فشل المحادثات مع الحكومة النيجيرية".

وأضاف أن السيدة الوحيدة في مجموعة الرهائن هذه وتدعى غريس "حكم عليها بالعبودية مدى الحياة".

وكانت هذه السيدة التي تعمل في المنظمة غير الحكومية الفرنسية وسائقان وثلاثة من موظفي وزارة الصحة النيجيرية خطفوا خلال هجوم على حافلة كانت تقلهم على الطريق بين مايدوغوري كبرى مدن ولاية بورنو ومدينة داماساك في شمال نيجيريا. وقتل سائق ثالث في الكمين.

وكتبت المنظمة غير الحكومية أنها "تدين بأكبر قدر من الحزم عمليات القتل الأربع وتشعر بأسف عميق لأنه لم يتم الإصغاء لنداءاتها من أجل إطلاق سراح الرهائن".

وكان تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا نشر بعد عملية الخطف مقطع فيديو للموظفة في "العمل ضد الجوع" تطلب فيه الإفراج عن الرهائن. وظهر الرهائن الخمسة الآخرون وهم رجال خلفها.

وينشط هذا التنظيم الذي انشق عن جماعة بوكو حرام في 2016، خصوصاً في هذه المنطقة النائية القريبة من بحيرة تشاد والحدودية مع النيجر حيث ينفذ منذ أكثر من عام هجمات متكررة ضد قوات أمن النيجر.

وقتل 14 من أفراد المجموعات المدنية المسلحة لمكافحة الجهاديين وشرطي الخميس في هجوم شنته هذه الجماعة في شمال شرق البلاد.