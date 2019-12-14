موسكو وأنقرة نحو صفقة عسكرية تغضب واشنطن

المصدر: أنقرة - رويترز

أعلن مدير هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن تركيا قد تستكمل بنود تسلم دفعة ثانية من أنظمة صواريخ «إس-400» الروسية بحلول أبريل المقبل عندما تكون الدفعة الأولى مستعدة للتشغيل.

ووافقت تركيا بالفعل على شراء دفعتين من أنظمة صواريخ «إس-400» ما فجر أزمة مع الولايات المتحدة وأثار احتمال فرض عقوبات أمريكية. لكن دمير قال إن أنقرة تناقش مع موسكو مسألة نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك للدفعة الثانية.

وتقول الولايات المتحدة إن أنظمة «إس-400» لا تتوافق مع أنظمة الدفاع الغربية وعلقت مشاركة تركيا، العضو في حلف شمالي الأطلسي، «ناتو» في برنامج إنتاج مقاتلات «إف-35» لأنها تخشى حصول روسيا على معلومات عن الطائرات عبر نشر هذه الأنظمة.

وذكر دمير أن تركيا لا تزال مهتمة بشراء أنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي وأشار إلى أن أنقرة لا تضع شروطاً مسبقةً لكن واشنطن طلبت منها مراراً التخلي عن صفقة أنظمة «إس-400».

وقال دمير إن العقوبات الأمريكية المقترحة على أنقرة قد تمنعها من شراء قطع غيار طائرات «إف-16» ما يعفي تركيا من التزاماتها المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ويتيح لها اللجوء للإنتاج المحلي.

وأضاف إن تركيا تريد في نهاية الأمر استبدال أسطولها الحالي من طائرات «إف-16» بأولى طائراتها محلية الصنع «تي.إف-إكس» وأشار إلى أنها منفتحة على التعاون الدولي في هذا المشروع.