الولايات المتحدة تختبر صاروخاً جديداً

المصدر: عواصم - وكالات

اختبر الجيش الأمريكي أول من أمس نوعاً جديداً من صواريخ أرض جو متوسط المدى كان محظوراً بموجب معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى (آي ان اف) التي انسحبت منها الولايات المتحدة هذه السنة، في ثاني تجربة خلال أقل من أربعة أشهر. وأعلن سح الجو الأمريكي في بيان أنه ا أطلق صاروخاً بالستياً تقليدياً من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

ونشر سلاح الجو الأمريكي تسجيل فيديو لإطلاق الصاروخ موضحاً أنه «أنهى مساره في المحيط الهادئ بعدما حلق أكثر من 500 كلم». وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( روبرت كارفر إن «المعطيات التي جمعت والدروس التي تم استخلاصها من هذا الاختبار ستسمح لوزارة الدفاع باتخاذ قرارات حول تطوير قدرات مستقبلية متوسطة المدى».

وبعد حوار غير مثمر استمر ستة اشهر، أخذت روسيا والولايات المتحدة علماً في بداية مارس بانتهاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى التي تحظر استخدام أي صواريخ يتراوح مداها ما بين 500 و5500 كيلومتر. وأتاحت المعاهدة إزالة الصواريخ البالستية الروسية من نوع «اس اس »20والأمريكية «بيرشينغ» المنتشرة في أوروبا.

وقال بيان آخر لقاعدة فاندنبرغ إن تطوير هذا النوع الجديد من الصواريخ «بدأ بعدما تحررت الولايات المتحدة من التزاماتها حيال معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى في فبراير الماضي». وكانت وزارة الدفاع الأمريكية اختبرت في 18 أغسطس الماضي أول نموذج من هذه الصواريخ، لكنه كان صاروخاً عابراً يتم التحكم في مساره.