9 قتلى في اشتباكات حول تسمية مقاطعة في جنوب السودان

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وجرح 11 آخرين في اشتباكات بعد خلاف حول اسم مقاطعة تقع في ولاية تونج بجمهورية جنوب السودان، حسبما أفاد مسؤولون الحكوميون أمس الجمعة.

وكشف وليم وول ميوم، وزير الإعلام بولاية تونج، في تصريح لراديو تمازُج، عن اشتباكات عنيفة اندلعت بين بطون “فاناريك” و “موج “في مقاطعة “لو” يوم الأربعاء، على خلفية صراع حول اسم المقاطعة، مما أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وجرح 11 آخرين.

وأوضح ميوم أن الأسم الأول للمقاطعة في العام 2016 كان “لوأريك”، لكن تم تغييره بعد خلافات إلى “ألابيك”، مضيفاً أن الاسم تغير مؤخراً إلى “لو” بعد اعتماده بواسطة مجلس الولايات.

وأبان الوزير أن بعض الشباب الذين مازالوا متمسكين باسم “الابيك” قاموا بخطف علم المقاطعة من سيارة محافظ، الشيء الذي أدى إلى اندلاع الاشتباكات بين الطرفين.

وأوضح ميوم أن حاكم الولاية قد طلب من مواطني المقاطعة الصبر لحين حسم مسألة اسم المقاطعة في المؤتمر المزمع انعقاده في يناير العام المقبل. وأكد ميوم قيام السلطات الحكومية باحتواء الأحداث في المقاطعة، مشيراً إلى استقرار الأوضاع الأمنية بعد المواجهات.

في أكتوبر عام 2015م، قام الرئيس سلفا كير بتقسيم الولايات والمقاطعات إلى وحدات صغيرة، حيث تم تقسيم ولاية واراب سابقاً إلى تونج وقوقريال وتويج، بحسب موقع "أخبار السودان".