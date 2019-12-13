اللجنة القضائية تقر مساءلة ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس

المصدر: وكالات

أقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي التي يسيطر عليها الديمقراطيون اليوم الجمعة مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وتجعل هذه الخطوة من شبه المؤكد أن يصبح الرئيس الجمهوري ثالث رئيس أمريكي في التاريخ تتم مساءلته تمهيدا لعزله.

وصوتت اللجنة المنقسمة بشدة، على أساس حزبي، بأغلبية 23 صوتاً مقابل 17 لإقرار بند يتهم ترامب بإساءة استغلال السلطة من خلال الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق مع الديمقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

كما أيدت اللجنة مادة ثانية بنفس نسبة التصويت تتهم ترامب بتعطيل عمل الكونغرس بشأن فضيحة أوكرانيا بإصدار أوامر لمسؤولين بالإدارة بعدم التعاون مع التحقيق الخاص بالمساءلة.

ومن المرجح أن يقر مجلس النواب بكامل أعضائه والذي يسيطر عليه الديمقراطيون التهمتين الأسبوع القادم مما يعني اكتمال عملية المساءلة وإحالة ترامب إلى مجلس الشيوخ خلال أسابيع.

لكن من غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بالموافقة على إدانة الرئيس وعزله من السلطة.