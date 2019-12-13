كوريا الشمالية ترفض الانتقاد الأمريكي لتجاربها النووية

المصدر: عواصم - د.ب.أ ورويترز

وصفت كوريا الشمالية في بيان أصدرته خارجيتها الانتقاد الأمريكي لتجاربها الصاروخية في مجلس الأمن بـ«التصرف الاستفزازي».

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن ناطق باسم وزارة الخارجية: «بعقد الاجتماع، تكون الولايات المتحدة قد أقدمت على شيء أحمق وهو ما سيرتد عليها، وهذا ساعدنا بشكل حاسم في اتخاذ قرار محدد بشأن الطريق الذي نختار أن نسلكه».

وأضاف الناطق:«الولايات المتحدة تتحدث كلما فتحت فمها عن الحوار، لكن كالعادة ليس لدى الولايات المتحدة ما تعرضه علينا رغم أن الحوار قد يُفتح».

واجتمع مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة، وسط تنامي المخاوف على مستوى العالم من أن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارب النووية أو اختبارات الصواريخ طويلة المدى، بسبب تعثر محادثات نزع السلاح النووي بين بيونغيانغ وواشنطن. وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن واشنطن مستعدة «لاتخاذ خطوات ملموسة متبادلة» تجاه التوصل لاتفاق بشأن برامج كوريا الشمالية.