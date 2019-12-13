داود أوغلو يطلق حزباً جديداً لمواجهة أردوغان

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

تقدم رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، الحليف السابق لرجب طيب أردوغان، رسمياً أمس بطلب لدى السلطات بهدف إطلاق حزبه لمنافسة حزب الرئيس التركي.

وتوجه وفد يضم قريبين من داود إوغلو إلى وزارة الداخلية لطلب تسجيل هذا الحزب الجديد الذي سيكون اسمه «حزب المستقبل»، بحسب ما أفادت أوساطه.

وداود أوغلو (60 عاماً) كان رئيساً للوزراء بين 2014 و2016 بعدما شغل حقيبة الخارجية، وسيقدم حزبه الجديد خلال احتفال في أنقرة اليوم الجمعة، وفق المصدر ذاته.

وهو جامعي سابق كان مهندس سياسة خارجية تركية أكثر وضوحاً في الشرق الأوسط، وظل لوقت طويل أحد أقرب حلفاء أردوغان منذ توليه الحكم في 2003.

لكن الرئيس التركي استبعده العام 2016 وسط خلافات بين الرجلين على ملفات عدة خصوصاً تعديل الدستور بهدف تعزيز سلطات رئيس الدولة.

وبعد صمت طويل، تخلى داود أوغلو عن موقفه المتحفظ وأخذ ينتقد أردوغان. وفي سبتمبر الماضي، انسحب من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وليس رئيس الوزراء السابق المنشق الوحيد، فقد أعلن علي باباجان الذي كان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للاقتصاد إبان حكم أردوغان، أنه سيطلق حزبه في الأسابيع المقبلة.